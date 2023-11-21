21 ноября, 18:08

Абоненты оператора в ДНР начали получать ложные требования предоставить данные

В пресс-службе компании "Феникс" уточнили, что идентификация абонентов проводится только в центрах обслуживания оператора или в отделениях "Почты Донбасса", а для маломобильных граждан - на дому

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Абоненты донецкого сотового оператора "Феникс" начали получать в мессенджере Telegram от мошенников сообщения с требованием перейти по ссылке для прохождения идентификации пользователя номера. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

"В последнее время пользователи Telegram, зарегистрировавшие свои аккаунты на номера с кодом +7949, получают сообщения якобы от имени мобильного оператора связи "Феникс" с требованием перейти по ссылке для прохождения идентификации. Так как мы не имеем отношения к такого рода сообщениям, рекомендуем нашим абонентам проигнорировать их и, тем более, не предоставлять свои персональные данные по телефону и не направлять сканы своих документов третьим лицам по электронной почте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что идентификация абонентов проводится только в центрах обслуживания оператора или в отделениях "Почты Донбасса", а для маломобильных граждан - на дому на основании их обращения в call-центр оператора по номеру 411.

Весной глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в регионе нужно провести идентификацию абонентов донецкого оператора мобильной связи "Феникс" для обеспечения безопасности в республике. Идентификация коснется минимального числа пользователей, в основном тех, кому sim-карты выдали в оперативном порядке, и их персональные данные требуют уточнения.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева, и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России. 

Теги:
РоссияДНР
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация