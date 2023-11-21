Абоненты оператора в ДНР начали получать ложные требования предоставить данные

В пресс-службе компании "Феникс" уточнили, что идентификация абонентов проводится только в центрах обслуживания оператора или в отделениях "Почты Донбасса", а для маломобильных граждан - на дому

ДОНЕЦК, 21 ноября. /ТАСС/. Абоненты донецкого сотового оператора "Феникс" начали получать в мессенджере Telegram от мошенников сообщения с требованием перейти по ссылке для прохождения идентификации пользователя номера. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

"В последнее время пользователи Telegram, зарегистрировавшие свои аккаунты на номера с кодом +7949, получают сообщения якобы от имени мобильного оператора связи "Феникс" с требованием перейти по ссылке для прохождения идентификации. Так как мы не имеем отношения к такого рода сообщениям, рекомендуем нашим абонентам проигнорировать их и, тем более, не предоставлять свои персональные данные по телефону и не направлять сканы своих документов третьим лицам по электронной почте", - говорится в сообщении.

Уточняется, что идентификация абонентов проводится только в центрах обслуживания оператора или в отделениях "Почты Донбасса", а для маломобильных граждан - на дому на основании их обращения в call-центр оператора по номеру 411.

Весной глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что в регионе нужно провести идентификацию абонентов донецкого оператора мобильной связи "Феникс" для обеспечения безопасности в республике. Идентификация коснется минимального числа пользователей, в основном тех, кому sim-карты выдали в оперативном порядке, и их персональные данные требуют уточнения.

Мобильный оператор "Феникс" начал работать в ДНР после того, как республика вышла из-под контроля Киева, и там перестали работать украинские операторы сотовой связи. В 2022 году оператор начал работать в новых регионах России.