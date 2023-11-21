Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

На борту Ил-76 несколько десятков россиян

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с гражданами РФ, эвакуированными накануне из Газы, вылетел в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Из аэропорта Каира вылетел Ил-76 МЧС РФ, на борту которого несколько десятков россиян. В течение около пяти часов он совершит посадку в столичном Домодедово.

С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них.