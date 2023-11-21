21 ноября, 18:05,
обновлено 21 ноября, 18:18
Палестино-израильский конфликт

Спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел из Каира в Москву

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив

На борту Ил-76 несколько десятков россиян

КАИР, 21 ноября. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с гражданами РФ, эвакуированными накануне из Газы, вылетел в Москву, сообщает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Штурм больницы и гуманитарный кризис в секторе Газа. Конфликт на Ближнем Востоке

Из аэропорта Каира вылетел Ил-76 МЧС РФ, на борту которого несколько десятков россиян. В течение около пяти часов он совершит посадку в столичном Домодедово.

С 12 ноября из сектора Газа пятью спецрейсами в РФ доставлены более 500 человек. Как ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию записались свыше 1 тыс. человек. В МЧС уточнили, что число желающих эвакуироваться из сектора Газа россиян постоянно увеличивается. Ведомство пообещало доставить на родину каждого из них. 

Теги:
ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация