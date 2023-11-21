В историческом центре Астрахани до 2026 года намерены модернизировать ЛЭП

Под землю планируют переместить более 8 км воздушных линий

АСТРАХАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Энергетики в рамках реализации проекта "Чистое небо" в Астрахани до 2026 года уберут более 8 км воздушных линий в кабельное исполнение и разместят под землей. Это поможет воссоздать исторический облик старинного города и повысить надежность электроснабжения его центральной части, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

"Губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину на совещании по вопросу реализации проекта "Чистое небо" заместитель генерального директора - директор филиала ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго" Виктор Писарев сообщил, что астраханские энергетики до 2026 года проведут несколько этапов модернизации навесных проводов на Петровской набережной, улицах Максима Горького, Анатолия Сергеева и переулках в районе Косы [исторический центр Астрахани, где располагается Центральная набережная]. Это улучшит облик исторического центра Астрахани и повысит надежность электроснабжения центральной части города", - говорится в сообщении.

По словам Писарева, на первом этапе в 2024 году под землю перенесут около 2 км сетей от улицы Максима Горького до улицы Пугачева включительно, вторым этапом - более 6 км ЛЭП по улицам Максима Горького и Анатолия Сергеева. Здесь же демонтируют трансформаторную подстанцию, еще три - заменят на более мощные.

"Необходимо оказать максимальное содействие на всех этапах реализации проекта. Он поможет создать эстетичную и комфортную городскую среду для астраханцев и туристов. Все работы должны быть выполнены качественно и в срок", - приводит пресс-служба слова Бабушкина.

Астрахань имеет официальный статус исторического поселения федерального значения. Центральная часть города представляет собой застройку купеческих домов XIX - начала ХХ веков. В рамках проекта "Чистое небо" воздушные линии электропередачи, связи, уличного освещения, видеонаблюдения переведут в кабельное исполнение и разместят под землей.