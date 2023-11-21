Папа Римский позвонил Милею и поздравил его с избранием президентом Аргентины

Инаугурация состоится 10 декабря

ВАТИКАН, 21 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск позвонил Хавьеру Милею и поздравил его с избранием президентом Аргентины - родной страны понтифика. Об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источники в аргентинской правой коалиции "Свобода наступает".

19 ноября в Аргентине прошел второй тур президентских выборов. Милей, депутат-либертарианец, выдвигавшийся от коалиции "Свобода наступает", одержал победу над министром экономики Серхио Массой. Его инаугурация состоится 10 декабря.

В 2020 году Милей в эфире телеканала Canal 9 назвал Франциска "представителем зла на земле" и позволил себе оскорбление в его адрес. Уже в ходе предвыборной кампании политик попросил извинения за свои слова и заявил, что в случае победы готов обеспечить прием понтифика в Аргентине со всеми почестями, полагающимися "главе государства и духовному лидеру".

У Франциска (в миру Хорхе Марио Бергольо), который был архиепископом Буэнос-Айреса и более 10 лет назад покинул аргентинскую столицу, где родился в семье итальянских эмигрантов, были не самые хорошие отношения с лидерами родной страны. Он встречался с ними, но предпочитает публично не комментировать политику на родине. В одном из недавних интервью понтифик допустил возможность посещения Аргентины.