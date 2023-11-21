Путин назвал обеспечение достойного уровня жизни семей приоритетом государства

В телеграмме президента участникам концерта, приуроченного ко Дню матери, говорится, что личность и мировоззрение человека, его идеалы и ценности формируются "именно дома, в семейной атмосфере"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Обеспечение достойного уровня и качества жизни российский семей является одним из стратегических приоритетов государственной политики России, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Подчеркну, вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей - в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья - это основа основ", - говорится в телеграмме президента участникам торжественного концерта, приуроченного ко Дню матери.

По словам Путина, личность и мировоззрение человека, его духовно-нравственные, патриотические идеалы и ценности формируются "именно дома, в семейной атмосфере". "И потому отрадно, что укреплению партнерства, соработничества государства и общества в столь значимых сферах содействуют такие масштабные, востребованные мероприятия, как нынешний концерт", - отметил глава государства.

Главными участниками прошедшего в Кремлевском дворце праздника он назвал представителей многодетных семей из регионов России. "Своим подвижническим трудом, ответственным отношением к воспитанию детей, неустанной заботой об их будущем они подают замечательный пример нашей молодежи, продолжают вековые традиций родительского служения, которыми всегда, испокон веков славилась Россия", - подчеркнул он. Глава государства выразил надежду на то, что концерт пройдет в праздничной обстановке и оставит у зрителей незабываемые впечатления.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе региональной общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы", 21 ноября в Государственном Кремлевском Дворце 5,7 тыс. выдающихся мам собрались на празднике "Мать - героиня" и зажгли более 30 тыс. огней, по количеству своих детей. "Все гости праздника получили на входе фонарики по количеству воспитанных ими детей и по команде ведущего зажгли море огней как знак безграничной и негаснущей материнской любви", - рассказали в пресс-службе.

Праздник проходит традиционно перед Днем матери, который в этом году будет отмечаться в России 26 ноября.