В Ухте три школы закрыли на карантин из-за пневмонии

По данным администрации муниципалитета, всего зафиксировали 38 случаев пневмонии, в том числе у 19 школьников, большинство из которых не были привиты от гриппа

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /ТАСС/. В Ухте Республики Коми три школы закрыли на карантин из-за роста заболеваемости внебольничной пневмонией, сообщила администрация муниципалитета.

"По состоянию на 20 ноября в Ухте зафиксировано 38 случаев внебольничной пневмонии, из них 19 - школьники, большинство из них не вакцинированы от гриппа. Все заболевшие пневмонией дети сейчас лечатся стационарно в детской больнице. За второе полугодие 2023 года в стационаре прошли лечение 60 детей с пневмонией. Сегодня на карантин до особого распоряжения закрыты школы № 4, 20 и 23", - говорится в сообщении по итогам заседания санитарно-противоэпидемической комиссии.

По словам начальника ухтинского отдела Роспотребнадзора Александры Повалишиной, процент вакцинации от гриппа среди учеников школ, попавших на карантин, недостаточен.

Если заболеваемость не пойдет на спад, есть вероятность отмены праздничных новогодних мероприятий, отметили участники заседания.