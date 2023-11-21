21 ноября, 19:38

В мастерской управления "Сенеж" стартовал первый поток программы "Школа мэров"

Программа состоит из шести модулей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Первый поток программы развития муниципального кадрового управленческого резерва "Школа мэров" стартовал в мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Программа разработана и реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с администрацией президента Российской Федерации.

"20 ноября в мастерской управления "Сенеж" стартовал первый поток "Школы мэров" - программы развития муниципального кадрового управленческого резерва", - говорится в сообщении.

На открытии программы выступил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Он подчеркнул, что в "Школу мэров", помимо очной школы, вошли также цифровой университет и национальная премия "Служение". Также приветственное слово сказали ректор Президентской академии Алексей Комиссаров и заместитель начальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев. "Для более эффективной работы сфер госуправления важно привести компетенции госслужащих и муниципальных к единым стандартам, общему пониманию целей и задач", - отметил Комиссаров.

О программе

Целью проекта является подготовка высококвалифицированных компетентных специалистов, способных реализовывать проекты развития муниципальных образований для повышения качества жизни населения. В сообщении указано, что в 2023-2024 учебном году планируется два потока обучения общей численностью 160 слушателей. В первом модуле спикерами выступят заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, заместитель начальника Управления президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев, а также замминистра экономического развития России Алексей Херсонцев.

Модули программы

Каждый поток "Школы мэров" состоит из шести модулей, которые пройдут в разных регионах России, выступивших партнерами программы. "Современные тенденции муниципального управления" - блок, посвященный оптимизации бизнес-процессов и кадровой политике. На модуле "Операционная и командная эффективность" слушателей программы обучат командной работе и эффективному взаимодействию с представителями власти и бизнеса. Третий модуль "Стратегия и развития муниципалитетов" посвящен нормативно-правовому регулированию в сфере стратегического и территориального планирования. Отдельно ученикам расскажут о финансах и налогах - в модуле "Экономика и финансы муниципалитетов", а в блоке "Хозяйственная деятельность и развитие территорий" слушатели узнают об организации и проведении госзакупок, понятии управленческого учета и выстраивании взаимодействия с местным бизнесом. В финальном модуле "Политика, выборы и позиционирование в СМИ" расскажут о коммуникации через СМИ и социальные сети.

Сенеж

Мастерская управления "Сенеж" создана по поручению президента в 2019 году и входит в число уникальных круглогодичных образовательных центров, являясь площадкой для воспитания современной молодежи и дополнительного образования опытных управленцев. За время работы мастерской управления проведено 180 образовательных программ, слушателями которых стали 90 750 человек. По итогам обучения выпускниками созданы и воплощены в жизнь более 500 социально значимых проектов. 

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