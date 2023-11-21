МЧС РФ опровергло информацию о пересечении россиянами КПП "Рафах" вне списков

Еще одна группа граждан была эвакуирована российской стороной из сектора Газа 20 ноября через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. МЧС РФ опровергло информацию о том, что некоторые россияне пересекли КПП "Рафах" при содействии МЧС России вне официальных списков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Департамент информационной политики МЧС России опровергает информацию оперативного штаба в Каире о гражданах РФ и членах их семей, которые пересекли КПП "Рафах" при содействии МЧС России вне официальных списков. Поясняем, все граждане РФ и члены их семей пересекают КПП "Рафах" согласно спискам, направляемым МИД России и согласованным со всеми заинтересованными сторонами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в понедельник еще одна группа граждан была эвакуирована российской стороной из сектора Газа через расположенный на границе с Египтом контрольно-пропускной пункт "Рафах". По информации оперативного штаба, россиян в списках на эвакуацию на сегодняшний день не было.