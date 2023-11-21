В Сыктывкаре открылись вторые Арктические Дельфийские игры

Участие в соревнованиях принимают более 600 человек из 34 регионов России

СЫКТЫВКАР, 21 ноября. /ТАСС/. Вторые открытые молодежные Арктические Дельфийские игры открылись в Сыктывкаре, они проходят с 20 по 24 ноября с участием более 600 человек из 34 регионов России, в том числе из четырех новых субъектов Российской Федерации. Игры начали с торжественного выноса флагов и исполнения гимнов Российской Федерации, Республики Коми и Дельфийских игр, а затем зажгли огонь игр - символическую арктическую медведицу.

"Мы очень рады, что столица нашей прекрасной республики принимает талантливую молодежь со всей страны. Замечательное творческое состязание пополнит копилку ярких мероприятий этого года, объявленного в Коми Годом молодежи. В России это Год педагога и наставника, мы благодарны нашим педагогам за их труд. Первые Арктические Дельфийские игры показали, что это были дни не только состязаний, но и единения народов. Мы постарались создать достойные условия для репетиций и выступлений, для отдыха, подготовили новую насыщенную культурную программу", - сказал глава Республики Коми Владимир Уйба на церемонии открытия.

Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов зачитал приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова. "Ваш творческий смотр является уникальной площадкой для демонстрации талантов молодежи, развития национального искусства, расширения межкультурного диалога на северной территории. Уверен, что и на этот раз игры, начало проведения которых было положено в период председательства Российской Федерации в Арктическом совете, станут объединяющим культурным событием для региона, будут способствовать профессиональному становлению молодых участников, их общению в открытой доброжелательной атмосфере, упрочению взаимного доверия между народами", - отметил министр в своем приветствии.

Директор Международного Дельфийского комитета, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Владимир Понявин объявил игры открытыми. После выноса флагов и исполнения гимнов выступили победители прошлых игр, ансамбль "Асъя кыа" ("Утренняя заря"), солисты и оркестр республиканской филармонии, Академического театра оперы и балета республики. В танцевальных постановках участники показали природу северного края.

Как отметил после в беседе с журналистами глава Коми, правительство республики не случайно настаивало на проведении вторых Арктических игр снова в Коми, чтобы как можно больше талантливых ребят смогли принять в них участие и почувствовать высокий уровень соперников, некоторые из которых имеют национальные и международные награды. В нынешних играх участвуют более 200 ребят в основном из сельских районов Коми. При выезде же в другой регион максимальная квота для команды субъекта РФ - 25 человек.

Знакомство с Коми

Как сообщили ТАСС организаторы, для участников организована обширная культурная программа: обзорная экскурсия по Сыктывкару "Усть-Сысольск - Сыктывкар - город двух веков", экскурсия по выставкам "Сюрреализм - это Я", "Зеркало экрана" в Центре культурных инициатив "Югор", обзорная экскурсия "Традиционная культура народа коми в обрядах жизненного цикла конца XIX - начала XX вв." в Национальном музее Коми, знакомство с постоянной экспозицией Национальной галереи региона и с национальной коми кухней в Национальном музее республики.

В ходе игр будут разыграны 28 комплектов медалей в 10 номинациях. Участники продемонстрируют мастерство в игре на фортепиано, скрипке, эстрадном и народном пении, народном танце, фотографии, изобразительном и кулинарном искусстве, художественных ремеслах, игре на народных инструментах. В состав жюри вошли около 40 деятелей культуры и науки.

В ходе игр 22 ноября пройдет международная конференция, ее участники обсудят значимость арктических регионов, героев Севера, которые внесли свой вклад в Победу в Великой Отечественной войне, подвиги бойцов оленно-транспортных батальонов Заполярья. Церемония закрытия и гала-концерт игр пройдут 23 ноября.

Дельфийские игры России - ежегодные комплексные соревнования для творчески одаренных детей и молодежи страны. Конкурсная и фестивальная программа включает соревнования по художественным, прикладным и научно-исследовательским номинациям, способствующим выявлению молодых талантов и уникальных специалистов. Первые молодежные Арктические Дельфийские игры состоялись в Сыктывкаре в ноябре 2022 года. В них приняли участие более 600 молодых талантливых людей из России и Китая.