21 ноября, 20:33

В КЧР за 10 лет отремонтировали и построили 49 гидротехнических сооружений

Кроме того ведется расчистка русел рек Уллу-Хурзук, Теберды, а также реки Архыз, сообщил глава региона Рашид Темрезов

ЧЕРКЕССК, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии с 2012 года капитально отремонтировали 40 гидротехнических сооружений и построили 9. Об этом сообщил глава субъекта Рашид Темрезов.

"Начиная с 2012 года в целях защиты населения от паводков и предотвращения подтопления в КЧР капитально отремонтировано 40 гидротехнических сооружений, построено - 9", - написал Темрезов по итогам рабочей встречи с депутатом Государственной думы от Карачаево-Черкесии Солтаном Узденовым.

По его словам, в настоящее время ведется расчистка русел рек Уллу-Хурзук, Теберды, а также реки Архыз.

"Этот объект мы завершаем досрочно, уже в этом году. Протяженность расчисток составляет более 23 км. Начался ремонт дамбы протяженностью порядка 1 км в селе Предгорном Урупского района, что позволит защитить от затопления 31 жилой дом и почти 16 га земли", - добавил глава республики.

Он отметил, что в настоящее время Узденов совместно с правительством республики активно работает над решением двух важных задач - ликвидация несанкционированной свалки промышленных и твердых коммунальных отходов в селе Первомайское и в ауле Адыге-Хабль. Третий крупный объект, который планируется расчистить в 2024-2025 годах, - это несанкционированная свалка на открытой местности, расположенная на расстоянии 1,4 км от поселка Кавказский. 

Теги:
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияКарачаево-ЧеркесияСеверный КавказУзденов, Солтан Джашарбекович
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