21 ноября, 21:12
Палестино-израильский конфликт

Компания Маска X Corp пожертвует выручку больницам Израиля и сектора Газа

Бизнесмен уточнил, что речь идет обо всех доходах от рекламы и подписок от пользователей, связанных с ближневосточным конфликтом

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Компания Илона Маска X Corp направит всю выручку от рекламы и подписок от людей, связанных с конфликтом в секторе Газа, больницам в Израиле и обществу Красного Креста и Красного Полумесяца в анклаве.

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"X Corp пожертвует все доходы от рекламы и подписок [от людей], связанных с войной в Газе, больницам в Израиле и Красному Кресту и Красному Полумесяцу в Газе", - написал Маск на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее Маск назвал выдвинутые против него обвинения в антисемитизме "фальшивыми историями". Обвинения связаны с его комментариями под публикацией одного из пользователей упомянутой соцсети, который написал, что "еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя". Бизнесмен согласился с этим утверждением.

Издание The Washington Post информировало, что на этой неделе группа из 164 еврейских лидеров обвинила Маска в "распространении антисемитизма" и призвала крупных рекламодателей "прекратить финансирование X за счет рекламных расходов", а компании Apple и Google - удалить платформу из своих магазинов приложений. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильМаск, Илон
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