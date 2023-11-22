21 ноября, 21:27
Наука

В Москве открывается форум студенческих стартапов

В работе форума примут участие представители и проектные команды более 300 вузов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Всероссийский форум технологического предпринимательства будет проходить в Москве 22-23 ноября в кластере "Ломоносов" в инновационном центре МГУ. Как сообщили в пресс-службе форума, это главное отраслевое мероприятие года для лидеров университетских стартапов, а также связанных с ними преподавателей вузов, представителей венчурных фондов и крупного бизнеса, государственных институтов развития.

"На площадках кластера "Ломоносов" в дни форума пройдут дискуссии, обучающие мероприятия, активности для выстраивания взаимодействия и "продажи" стартапов инвесторам и бизнесу. Форум откроет пленарная дискуссия "От формирования культуры технопредпринимательства к технологическому суверенитету: долгосрочная задача - устойчивый результат", - отметили в пресс-службе.

В работе форума примут участие представители и проектные команды более 300 вузов, в том числе из новых регионов. Ключевым событием станет питч-сессия с участием 50 лидеров рейтинга топ-1000, составленного экспертами федерального проекта Минобрнауки РФ. Это лучшие университетские технологические проекты России. По методике, учитывающей более десятка показателей, их отобрали из топ-1000, на участие в котором подали заявки около 2,3 тыс. студентов и аспирантов.

Среди приглашенных участников форума - первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.

Участники и инструменты

Свое участие в форуме подтвердили учредители и руководители фонда "Восход", АФК "Система", фонда Kama Flow, ООО "Газпромнефть - технологические партнерства", ООО "Цифровая платформа Камаз", ООО "ИКС 5 Ритейл Групп". А также лично основатель "Вкусвилл" Андрей Кривенко, сооснователь CarPrice и CarMoney Эдуард Гуринович, основатель Aerospace-Agro Елена Константинова.

Форум является флагманским событием федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства". На нем будет также представлен новый инструмент, который позволит облегчить одну из первых задач технологического стартапера - поиск актуальной бизнес-идеи. Теперь технологические предприниматели смогут пользоваться "маркетплейсом гипотез", валидированных экспертами платформы.

В рамках форума пройдут круглый стол ректоров, дискуссия о взаимодействии стартапов, вузов и инвесторов, кейс-сессия от крупного бизнеса и госкорпораций, открытый лекторий, сессии передачи опыта начинающим коллегам.

Трансляции мероприятий будут осуществляться на сайте Всероссийского форума технологического предпринимательства univerforum.ru и в группе во "ВКонтакте" Платформы университетского технологического предпринимательства vk.com/studtechpred.

О федеральном проекте

Федеральный проект "Платформа университетского технологического предпринимательства" направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университетов. Он реализуется Минобрнауки РФ при участии ведущих институтов развития страны.

За 2022-2023 годы проект охватил 78 российских регионов. К ноябрю 2023 года порядка 70 тыс. студентов прошли тренинги предпринимательских компетенций, 280 тыс. - прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и "Предпринимательских точек кипения". Начали работу 22 университетские стартап-студии.

По грантовой программе "Студенческий стартап" в 2022-2023 годах 2,5 тыс. проектов получают по 1 млн рублей. Для частных инвесторов действует программа возмещения части инвестиций, по ней государство возвращает до 50% средств, вложенных в университетский стартап. 

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