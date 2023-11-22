В ВОЗ посоветовали привиться от COVID-19 всем, кто этого еще не сделал

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует вакцинироваться от COVID-19 всем, кто еще этого не сделал. Об этом заявила исполняющая обязанности директора департамента по вопросам обеспечения готовности и предотвращения эпидемий и пандемий ВОЗ Мария ван Керкхове.

В ходе традиционного сеанса вопросов и ответов, транслировавшегося в соцсети X ("Икс", ранее Twitter), она напомнила, что вирус SARS-CoV-2 "циркулирует сейчас в каждой стране и он все еще представляет угрозу". Эта угроза, по ее словам, "отличается от той, что была в начале пандемии в 2020 году", поскольку сейчас уровень иммунитета у населения выше, что обеспечивает защиту от тяжелого протекания болезни и смерти. "Однако мы должны сохранять бдительность, потому что вирус циркулирует, эволюционирует, изменяется", - отметила Керкхове, назвав среди средств защиты ношение масок в многолюдных местах, улучшение вентиляции помещений и физическое дистанцирование. Тем, кто еще не сделал прививку, она настоятельно посоветовала это сделать. "Очень важно вакцинироваться, особенно если вы этого еще не сделали", - сказала специалист.

Керкхове подчеркнула, что в мире с конца 2020 года было сделано 13,5 млн прививок от ковида и у нынешних вакцин "очень сильный профиль безопасности - они предотвращают тяжелую болезнь и смерть". Эксперт обратила внимание на зафиксированные случаи одновременного инфицирования ковидом и гриппом. "Призываю вас вакцинироваться как от ковида, так и от гриппа", - сказала представительница ВОЗ. В поездках, связанных с рождественскими и новогодними праздниками, она рекомендовала носить маски в многолюдных местах.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с ковидом действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. 11 марта 2020 года ВОЗ охарактеризовала вспышку COVID-19 как пандемию. По информации на 16 ноября 2023 года, опубликованной на сайте организации, в мире зарегистрировано 772 011 164 случая заражения коронавирусом и 6 979 786 летальных исходов. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве 5 мая заявил, что подлинное число умерших составляет не менее 20 млн.