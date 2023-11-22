В кабмине не поддержали законопроект о повышении маткапитала до 1 млн рублей

В правительстве напомнили, что механизм индексации размера материнского капитала в прошлом году был изменен

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект об увеличении размера материнского капитала на первого ребенка до 756,7 тыс. рублей, на второго - до 1 млн рублей. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов от ЛДПР в августе этого года. Изменения предлагается внести в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей", прописав новый размер материнского капитала. Так, с 1 февраля 2024 года в случае рождения или усыновления первого ребенка материнский капитал предлагается установить в размере 756 712 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка с 1 февраля 2024 года размер маткапитала увеличивается на 243 288 рублей и достигает 1 млн рублей.

В правительстве напомнили, что механизм индексации размера материнского (семейного) капитала (МСК) в 2022 году был изменен. В частности, за период 2021-2023 годов размер МСК проиндексирован на 21,3% и увеличен на 103 064,89 рубля на первого ребенка и на 136 196,42 рубля на второго ребенка и последующих детей. "В связи с этим размер МСК в 2024 году ориентировочно составит 618 тыс. рублей на первого ребенка и 816,7 тыс. рублей - на второго, третьего ребенка и последующих детей", - добавили в кабмине.

Там также указали на то, что в законопроекте не были прописаны источники финансирования расходов, требуемых на реализацию инициативы. "Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - заключили в проекте отзыва.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.