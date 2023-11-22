22 ноября, 00:25
Пандемия COVID-19

Эксперт назвала причину роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в России

Это связано с тем, что заболевших ковидом людей из группы риска в период активного эпидемиологического сезона чаще госпитализируют во избежание серьезных осложнений, сообщила вирусолог Елена Малинникова

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализаций при заболевании ковидом растет из-за людей, находящихся в группе риска по возможности осложнений, в отношении которых врачи чаще принимают решение о госпитализации. Об этом ТАСС сообщила заведующая кафедрой вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Елена Малинникова.

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"Сегодня наблюдается рост заболеваемости населения, в том числе среди людей старшего возраста, людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, с хроническими болезнями органов легких и других групп риска. Поэтому во избежание серьезных осложнений и возможности тяжелого течения этой инфекции принято решение госпитализировать людей, которые находятся в группах риска", - сказала она.

Малинникова добавила, что сейчас идет активный эпидемиологический сезон, о котором предупреждали врачи. Этот сезон выпадает на октябрь, ноябрь и декабрь, а следующий подъем заболеваемости ожидается в феврале-марте, отметила эксперт.

"Ожидания врачей о том, что на данный момент инфекция будет протекать легко - оправдываются. Потому что мы не видим такого, как было в 2020 году", - подчеркнула Малинникова.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%, а число госпитализаций увеличилось на 16,9%. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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