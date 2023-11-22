22 ноября, 01:02

В Приморье суд отказал бизнесмену Дроздову в прекращении дела о банкротстве

Судебное следствие продолжат на стадии представления доказательств стороной защиты

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в удовлетворении ходатайства предпринимателя Олега Дроздова, обвиняемого в преднамеренном банкротстве генподрядчика строительства двух пятизвездочных отелей во Владивостоке, о прекращении дела по истечению срока давности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

"Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока с учетом позиции прокурора отказал подсудимому Дроздову и его защитнику в удовлетворения ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности. В судебном заседании государственный обвинитель привел мотивированные и убедительные доводы о неверном толковании стороной защиты норм права, регулирующих порядок установления даты окончания преступленная и сроков давности наступления ответственности за его совершение", - сообщили в прокуратуре.

Дроздов обвиняется в том, что являясь фактическим руководителем ООО "Строительная компания "Приморье - Дальний Восток", которая в том числе выступала генеральным подрядчиком строительства двух гостиничных комплексов "Хаятт" (в настоящее время комплексы сменили операторов и названия), он умышленно создал условия для банкротства компании. В результате не исполнены обязательства перед более чем 20 кредиторами на сумму свыше 3 млрд рублей и обязательства перед Российской Федерацией на сумму более 78 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 33, ст. 196 УК РФ (организация преднамеренного банкротства, повлекшая причинение крупного ущерба кредиторам и Российской Федерации).

Судебное следствие по уголовному делу будет продолжено на стадии представления доказательств стороной защиты.

Дроздов в 2019 году был признан виновным в мошенничестве при строительстве полигона ТБО, спустя несколько месяцев его освободили от наказания. Тогда суд приговорил его к семи годам заключения, признав виновным в хищении 300 млн рублей на строительстве полигона твердых бытовых отходов к саммиту АТЭС-2012. Его сообщник был приговорен к пяти годам заключения условно и штрафу в 600 тыс. рублей. В ноябре 2019 года Приморский краевой суд освободил обоих от наказания после переквалификации уголовной статьи. Их действия были переквалифицированы с части 4 статьи 159 УК РФ на статью 159 прим. 4, которая уже утратила силу. 

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РоссияПриморский край
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