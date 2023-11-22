22 ноября, 02:41

Психологи МЧС более 7,7 тыс. раз оказывали помощь оказавшимся в ЧП людям

В ведомстве уточнили, что специалисты с начала года порядка 1,7 тыс. раз привлекались к работе в ЧС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Психологи МЧС РФ оказывали экстренную помощь более 7,7 тыс. раз в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"В повседневной деятельности сотрудники оказывают психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и поддерживают эмоциональное здоровье личного состава. С начала года порядка 1,7 тыс. раз они привлекались к работе в ЧС и в 7 716 случаях оказали экстренную психологическую помощь", - сказали в пресс-службе.

В структуре МЧС трудятся 900 специалистов Центра экстренной психологической помощи (ЦЭПП) и его филиалов в Хабаровске, Красноярске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Севастополе, Санкт-Петербурге и других подразделениях. На базе ЦЭПП создана служба поддержки, в которую может обратиться каждый гражданин. Задать вопрос психологу можно по номеру телефона: +7 (495) 989-50-50 или через форму обратной связи на сайте psi.mchs.gov.ru. С начала года специалисты отработали порядка 14 тыс. таких обращений.

В среду психологи отмечают свой профессиональный праздник. "В свой профессиональный праздник психологи МЧС России тоже на боевом посту. Более 30 специалистов в эти минуты работают в составе оперативного штаба МЧС России на территории Египта, сопровождают эвакуированных из зоны израильско-палестинского конфликта россиян и членов их семей", - цитируют в пресс-службе главу МЧС России Александра Куренкова. 

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