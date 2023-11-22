22 ноября, 02:20

В трех районах Сахалина объявили экстренное предупреждение из-за сильных осадков

Речь идет о Макаровском, Поронайском и Смирныховском муниципальных образованиях

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Спасатели объявили на 23 ноября экстренное предупреждение в трех районах центральной части Сахалина, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В администрации <...> муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию", - рассказали в управлении.

По информации сахалинских синоптиков, в четверг днем в Макаровском, Поронайском и Смирныховском городских округах прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные (20 мм и более за 12 часов и менее). Ожидаются гололедные явления.

Сейчас в южной и центральной частях Сахалина спокойная погода без осадков. Температура воздуха - до плюс 7 градусов. На севере острова метель, температура воздуха составляет минус 5 градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская областьКлимат
© Информационное агентство ТАСС
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