В ЕАО создали шесть пунктов для размещения граждан из зоны арабо-израильского конфликта

Также тем, кто прибудет в регион, окажут квалифицированную психологическую помощь

ТАСС, 22 ноября. Шесть пунктов временного размещения в Еврейской автономной области (ЕАО) готовы принять граждан, вынужденно покинувших территории арабо-израильского конфликта. Об этом сообщает территориальное управление МЧС.

"Наш регион готов оказать посильную помощь изъявившим желание разместиться в автономии гражданам. Для этого уже готовы шесть пунктов временного размещения. Там созданы все необходимые условия для комфортного пребывания людей. Прибывающих будут встречать сотрудники МЧС России", - цитируют в пресс-службе врио начальника главного управления МЧС России по региону Алексея Шапошникова.

Для тех, кто разместится в регионе, предусмотрена квалифицированная психологическая помощь. "Добавлю, что именно спецбортами МЧС России мирные граждане вывозятся из зоны конфликта. С начала гуманитарной миссии в Россию было доставлено 553 человека. От КПП "Рафах" людей сопровождают врачи Центроспас МЧС России", - обозначил Шапошников.

В аэропорту Домодедово развернут межведомственный оперативный штаб, организовано обеспечение людей предметами первой необходимости, теплой одеждой и питанием. В круглосуточном режиме осуществляют дежурство бригады службы медицины катастроф.