Необычная больница: как работает лазарет в 15 километрах от линии боевого соприкосновения

Больничные пижамы, доктора, медсестры, капельницы - все как в обыкновенной больнице, но окна полностью заклеены черной пленкой, вместо белых халатов и синей формы санитаров - хаки, а в анамнезах больных - минно-взрывные и огнестрельные ранения, переломы. Корреспондент ТАСС побывал в одном из лазаретов на донецком направлении всего в нескольких десятках километров от линии боевого соприкосновения и пообщался с военными врачами и пациентами.

Как агентству рассказала начальник медицинской службы лазарета с позывным Мама Лиза, его главное отличие от полевого или военного госпиталя в тяжести ранений у пациентов. В госпиталь привозят тяжелых и особо тяжелых больных, которым необходимы сложные и срочные операции, переливание крови и противошоковая терапия. В лазарете же травмы преимущественно легкие, также сюда переводят раненых после госпиталей на восстановление, если их состояние значительно улучшилось. Случаются у Мамы Лизы и ее команды и пациенты с "мирными" заболеваниями - простудами и ОРВИ.

"Здесь выполняются перевязки, здесь достаются осколки <…>. Больные полностью получают поддерживающую терапию, антибиотик. Уже наступил сезон простуд, сезон воспалений легких, с этим тоже часто обращаются. Кого-то оставляем у нас лечиться, кого-то отправляем лечиться в другие учреждения, кому-то выписываем рекомендации", - рассказала она.

Мама Лиза

"Я военнослужащий, с 2019 года, все время в одной части. С начала СВО находимся уже непосредственно вблизи линии фронта", - рассказывает Мама Лиза.

Начальник медицинской службы лазарета родилась в Донецке, отучилась сначала на медсестру, потом поступила в медицинский университет, хотела стать кардиохирургом, но "военная составляющая в жизни все же победила".

"Работа здесь действительно отличается от работы на гражданке. Но когда ты куда-то выезжаешь за ранеными и оказываешь помощь непосредственно на линии боевого соприкосновения, там контраст становится разительным. В основном это стресс, с которым приходится работать. Что-то обязательно идет не так. Всегда вначале небольшая паника, но мы все равно справляемся", - говорит она.

Мама Лиза вспоминает историю бойца, который выжил чудом. Ее команда приехала эвакуировать парня, которому уже оказали первичную помощь - остановили кровотечение и наложили повязки. На первый взгляд ранения были несерьезные.

"При осмотре вроде смотришь, человек целый, убираешь повязку с лица, а там полное отсутствие нижней челюсти, человек чудом выжил, и практически полная ампутация ног, грубо говоря на коже держалось. Самое важное, что сейчас боец жив и молодцом держится", - отмечает начмед.

Помочь нацбатовцу

Приходится медикам оказывать помощь и пленным. Впервые Мама Лиза столкнулась с ними еще в 2015 году, когда работала медсестрой в больнице в Донецке.

"С такой ситуацией я сталкивалась еще в 2015 году в больнице, тогда тоже раненых врагов везли, им тоже приходилось оказывать помощь. Но именно в СВО почувствовала разницу между нацбатами (батальоны Вооруженных сил Украины (ВСУ), состоящие из добровольцев-националистов, - прим. ТАСС) и ВСУ, она очень ощутима. <…> Но все равно, конечно, помощь оказывали", - говорит она.

На вопрос о разнице между кадровыми военнослужащими ВСУ и боевиками националистических батальонов Мама Лиза отвечает, что различаются они, в первую очередь, своей идеологией. Националисты намного более ожесточенные и идейные.

Благодарные пациенты

Пациенты лазарета, с которыми пообщался корреспондент ТАСС, отметили хорошие условия, устроенные в медучреждении. По их словам, здесь, даже вблизи линии фронта, создана домашняя атмосфера.

"Отношения как дома, как в семье. На больницу даже не похоже. Вы сами видите, как у нас тут хорошо", - рассказывает боец с позывным Мост, который получил серьезное осколочное ранение на донецком направлении. В лазарет его направили для прохождения финального курса реабилитации.

Атмосфера в лазарете, действительно, приближена к домашней. Бойцы в свободное от процедур время играют в настольные игры, у них есть телевизоры.

Другой боец, которого зовут Максим, получил огнестрельное ранение ноги, пуля повредила кость. Он уже почти восстановился и после выписки планирует вновь вернуться в свое подразделение.

"Руки у женщин золотые и большое желание помочь. Все очень быстро заживает. <…> Да и коллектив у нас собрался хороший. Настоящие патриоты, все ребята тоже планируют вернуться в свои подразделения", - рассказывает Максим.

Непрерывный поток

В процессе перевязки часть медсестер уходят встречать машину с новыми пациентами. В этот раз обошлось без ранений: прибыл военный, заболевший ОРВИ. Его осматривают и тут же выдают первые лекарства, чтобы сбить острые симптомы. Болезнь у военнослужащего проходит в легкой форме, поэтому врачи окажут ему консультативную помощь и выдадут весь необходимый пакет медикаментов на весь курс лечения.

"Ситуация, в принципе, стабильна. На данный момент и перевязочного материала, и препаратов неотложной помощи, и плановых медикаментов хватает", - отмечает Мама Лиза.

Она отметила, что в спасении раненых очень помогают занятия, которые перед отправкой на позиции проводятся с военнослужащими. Медицинские работники учатся оказывать помощь себе и товарищам.

"Мы, прежде чем отправить бойцов, проводим с ними занятия, то есть у нас ребята занимаются на полигоне, и кроме огневой и тактической подготовки у них есть медицинская подготовка, где разбираем и самопомощь, и взаимную. Действительно, это работает. Это спасает жизни. И даже если один растерялся, то его товарищи ему помогают", - добавляет медик.

Завершая разговор, Мама Лиза признается, что ей, как и ее коллегам, страшно бывает работать, особенно на передовой. Но по-другому медики свою жизнь уже не представляют, ведь именно от них зависят жизни бойцов.

"Страшно, конечно. А кому не страшно… Ты куда-то выезжаешь, понимаешь, что совсем рядом враг, когда ты бегаешь в броне и не понимаешь, прилетит по тебе или нет, естественно, страшно. Но из-за моего страха не должны же ребята страдать", - подытоживает она.