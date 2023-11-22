22 ноября, 03:03

В Москве ожидаются облачная погода и до минус 7 градусов

Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, местами гололедица и температура воздуха до минус 7 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 5-7 градусов мороза, в ночь на четверг - до минус 11 градусов.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах минус 9 - минус 4 градуса. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус 13 градусов. 

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