В Кремле пока не говорят, посетит ли Путин Крым в 10-ю годовщину воссоединения

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Кремль пока не анонсирует, может ли президент РФ Владимир Путин посетить Крым по случаю 10-летия воссоединения полуострова с Россией.

"Это мы сообщаем своевременно", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией. Как неоднократно отмечали российские власти, вопрос с Крымом закрыт окончательно.