В Москве построят жилые дома и хоккейный центр на месте бывшей промзоны "Грайвороново"

Речь идет об участке площадью 3,57 га в районе Нижегородском

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. В части бывшей промзоны "Грайвороново" в районе Нижегородский в Москве будет проведено комплексное развитие. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

"Приняли решение о комплексном развитии части бывшей промзоны "Грайвороново" в районе Нижегородский", - сообщил мэр. Полузаброшенная и малоиспользованная территория превратится в комфортное городское пространство. "На участке площадью 3,57 га построим современное жилье и хоккейный центр", - написал Собянин.

Мэр отметил, что 50 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 692 га уже одобрены и реализуются. В результате будет создано свыше 136 тысяч рабочих мест.