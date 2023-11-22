22 ноября, 04:54

В Анапе за четыре часа выпала месячная норма осадков

На территории города работают мониторинговые группы гражданской обороны и защиты населения

КРАСНОДАР, 22 ноября. /ТАСС/. Выпадение месячной нормы осадков за четыре часа зафиксировано утром в Анапе.

"За 4 часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Сегодня ночью на курорт обрушилась стихия. Из-за залпового дождя в сочетании с градом вода не успевает уходить, скапливается в низинных участках", - сообщили в официальном Telegram-канале представители администрации города.

На территории города и сельских округов работают мониторинговые группы гражданской обороны и защиты населения. По прогнозам синоптиков, дождь продолжится в течение всего дня. Водителей призвали по возможности отказаться от поездок на личном автотранспорте. 

Теги:
РоссияКраснодарский край
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