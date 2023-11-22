В Приморье бойцы добровольческого отряда "Тигр" получили медали "За храбрость"

Награды вручил губернатор региона Олег Кожемяко

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вручил государственные награды "За храбрость" бойцам Приморского добровольческого отряда "Тигр", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Приморья вручил медали "За храбрость" и "Участнику СВО. Отряд "Тигр" бойцам Приморского добровольческого отряда. Поздравить более 40 добровольцев сводного отряда "Тигр", прибывших из зоны спецоперации, собрались представители командования Тихоокеанского флота, военного комиссариата Приморья, родные и близкие бойцов", - сообщает пресс-служба.

Кожемяко отметил, что в регионе делается все возможное для адаптации бойцов после возвращения из зоны СВО, создаются условия для их трудоустройства с краевой доплатой. С нового года доплату будут получать в том числе добровольцы при устройстве на краевые предприятия, в охранные организации.

Приморский край регулярно собирает и передает военнослужащим приморцам на передовую специальное оборудование, снаряжение, инструменты, дополнительную экипировку и предметы быта для обустройства в полевых условиях. Закупка и формирование таких грузов осуществляется за счет средств правительства региона, а также коммерческих, общественных, благотворительных организаций.