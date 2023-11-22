22 ноября, 04:53

На Камчатке ожидаются сильные снегопады 24 ноября

Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, в прибрежных районах - 25-30 м/с

ТАСС, 22 ноября. Синоптики на Камчатке предупредили о приближении охотоморского циклона, который принесет сильные снегопады.

"<...> Днем 24 ноября в южных районах края местами прогнозируется сильный снег, на побережьях - снег с дождем. Скорость ветра может достигать 15-20 м/с, в прибрежных районах - 25-30 м/с", - сообщается на сайте ГУ МЧС по региону со ссылкой на данные Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

25 ноября циклон начнет оказывать влияние на другие территории. В центральных и северо-восточных районах полуострова местами пройдет сильный снег, метель, ожидается ветер 15-20 м/с, в прибрежных районах - 25-30 м/с. С наступлением дня непогода начнет активно проявляться в северо-восточных районах Камчатки. Там также ожидается метель при сильном ветре.

По региону возможны нарушения в системе энергоснабжения, может осложниться обстановка на дорогах, возможен срыв слабоукрепленной кровли и обшивки зданий, падение широкоформатных конструкций и деревьев. Спасатели направили главам муниципальных образований рекомендации о принятии мер по предупреждению происшествий. Людей просят не выезжать за пределы населенных пунктов, при передвижении по трассам соблюдать скоростной режим. 

Теги:
РоссияКамчатский край
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