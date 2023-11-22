22 ноября, 05:00
Умер Аман Тулеев

В Кемерове началось прощание с Аманом Тулеевым

Кирилл Кухмарь/ ТАСС
© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Церемония проходит в здании Музыкального театра имени А.К. Боброва

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Очередь на сотни метров, несмотря на 13-градусный мороз, растянулась в Кемерове от здания Музыкального театра имени А.К. Боброва, где проходит прощание с бывшим губернатором Кузбасса Аманом Тулеевым, передает корреспондент ТАСС.

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"Аман Гумирович внес огромный вклад в политическое устройство современной России. И он был всегда предан своему любимому Кузбассу от первой своей рабочей должности до последнего своего дня. Мы всегда будем помнить Амана Гумировича. Он навсегда останется в наших сердцах, истории Кузбасса, истории России как человек и политик с большой буквы", - сказал действующий глава региона Сергей Цивилев.

Он добавил, что разговаривал с Тулеевым по телефону за два дня до его смерти. Тогда бывший губернатор сказал, что с ним "все хорошо".

Прощание началось в 10:30 (06:30 мск), однако люди стали приходить и приносить цветы и венки гораздо раньше. Зал театра полон, люди ждут в очереди на улице, несмотря на мороз. Попрощаться пришли чиновники разных уровней, представители ветеранских организаций, депутаты, общественники, молодежь. В 13:00 (09:00 мск) запланировано отпевание в Знаменском кафедральном соборе Кемерова.

Тулеев умер 20 ноября в возрасте 79 лет. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Тулеева. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей ЕвгеньевичУмер Аман Тулеев
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