Лещенко принял участие в концерте агитбригады "Русского радио" в военном госпитале

Как рассказали в пресс-службе "Русской медиагруппы", "Русское радио" привезло в госпиталь гуманитарную помощь, в частности, телевизоры и ноутбуки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Концерт агитбригады "Русского радио" состоялся 21 ноября на сцене военного госпиталя в Наро-Фоминске. В нем принял участие народный артист РСФСР Лев Лещенко, сообщили ТАСС в пресс-службе "Русской медиагруппы".

"21 ноября в концерте агитбригады "Русского радио" в военном госпитале Наро-Фоминска приняли участие Лев Лещенко, Елена Север и Денис Майданов. Они исполнили свои самые популярные и любимые аудиторией песни и пообщались с военными, проходящими лечение, и медперсоналом", - говорится в сообщении.

Артисты также побывали в палатах и поддержали пациентов госпиталя, которые не смогли попасть в зал. "Самое главное, мы - единое целое. А когда мы единое целое, мы непобедимы", - заявил Лещенко.

Как рассказали в пресс-службе, "Русское радио" привезло в военный госпиталь и гуманитарную помощь, в том числе телевизоры, ноутбуки и другую технику. Концерт прошел при поддержке правительства Московской области.

Об агитбригаде

В конце сентября 2022 года "Русское радио" анонсировало создание агитбригады. В пресс-службе "Русской Медиагруппы" тогда отметили ТАСС, что такая инициатива способна оказать моральную поддержку тем, кто "защищает Россию с оружием в руках". "Агитбригады "Русского радио" выступят перед военнослужащими по всей тысячекилометровой границе новых территорий, вошедших в состав Российской Федерации", - подчеркивалось в сообщении.

"По стопам своих отцов, поддерживавших наших воинов в составе фронтовых бригад во время Великой Отечественной войны, мы создаем своего рода агитбригады из артистов "Русского радио", - говорилось в сообщении. - Речь идет о формировании агитбригад из таких артистов "Русского радио", как группа "Земляне", группа "Русские", группа "Санкт-Петербург", ЮрКисс (Юрий Киселев, - прим. ТАСС), ВладиМир (Владимир Киселев, - прим. ТАСС), Елена Север, Маша Вебер, Григорий Лепс, IVAN, Роман Архипов, Николай Басков, Полина Гагарина, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Александр Маршал, Анна Семенович, Слава и многих других".

Ранее "Русское Радио" организовывало благотворительные акции в горячих точках. Прообразом агитбригад были выступления артистов в Донецке, Луганске, Херсоне, Сирии, в Крыму.