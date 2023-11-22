Суд в Индии потребовал от йогина не рекламировать свои лекарства как "панацею"

В отношении Баба Рамдева и его компании Patanjali Ayurved могут наложить штраф в размере до $120 тыс.

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Индии потребовал от индийского йогина и владельца компании Patanjali Ayurved Баба Рамдева не использовать в рекламе необоснованные заявления, что его лекарства якобы излечивают различные, в том числе серьезные заболевания. Гуру Рамдев, пропагандист йоги и аюрведы, руководит компанией, которая производит в том числе аюрведические препараты.

"Все подобные ложные и вводящие в заблуждение рекламные объявления от Patanjali Ayurved должны быть немедленно прекращены. Суд очень серьезно отнесется к любому такому нарушению", - говорится в распространенном заявлении суда.

Кроме того, в вердикте отмечается, что в отношении йогина и его компании может быть наложен штраф в размере до 10 млн рупий ($120 тыс.), если продолжатся бездоказательные заявления о том, что препарат производства этой компании может якобы вылечить то или иное серьезное заболевание. От Рамдева потребовали кроме того воздержаться от заявлений, "направленных против современных систем медицины".

Противостояние сторонников традиционных методов лечения, лидером которых выступает Рамдев, и профессиональных врачей продолжается со времени пандемии коронавирусной инфекции. В августе Индийская медицинская ассоциации также обратилась в Верховный суд Индии, потребовав принятия мер против Рамдева за "бездоказательную" критику классической медицины". Тогда гуру выступил с заявлением, что "сотни тысяч людей умерли из-за аллопатических лекарств [средств современной медицины]", что, якобы, гораздо больше, чем тех, кто умер из-за того, что они не получали лечения или кислорода во время пандемии. Он также утверждал, что более 10 тыс. врачей в Индии умерли даже после получения обеих доз вакцины против коронавируса.

Йогин известен своим скептическим отношением к официальной современной медицине. Он является совладельцем Patanjali Ayurved, крупнейшей в Индии компании, производящей различные аюрведические препараты (а также другие товары, в том числе "аюрведические" джинсы) и снискал известность благодаря тому, что сумел превратить йогу и аюрведу в очень доходный бизнес. Гуру основал сеть платных школ в стране и за рубежом - есть его последователи и в России. Летом 2020 его компания объявила о разработке на основе аюрведических рецептов лекарства от COVID-19 под названием Coronil. Профессиональные медики весьма скептически относятся к этому препарату.