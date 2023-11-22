22 ноября, 05:34

Запуск инфекционной больницы под Новосибирском перенесли на 2024 год

Изначально медчуреждение должны были ввести в 2022 году

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Начало работы новой инфекционной больницы под Новосибирском на 504 места, которая станет одной из крупнейших в Сибири, планируется в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии на телеканале "ОТС" губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Строительная готовность - конец года, начало работы - в первом квартале следующего года", - сказал он.

Изначально медчуреждение должны были ввести в 2022 году, затем сроки перенесли на 2023-й в связи с долгим проектированием, которое завершилось только в июле этого года, а стоимость строительства выросла с 5 млрд до 16 млрд рублей.

Вопрос о необходимости создания в Новосибирске новой инфекционной больницы летом 2020 года впервые подняли депутаты регионального заксобрания в связи с обострившейся ситуацией с коронавирусом. Ранее в связи с ростом числа заразившихся в Новосибирске под инфекционные госпитали задействовали областной кардиодиспансер, больницу скорой помощи, родильный дом, госпиталь ветеранов войн, а также два федеральных медучреждения. В начале августа 2022 года было получено разрешение на строительство под Новосибирском инфекционной больницы на 504 места. Ее возведением занимается инвестиционно-строительный холдинг "К1". 

Теги:
РоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская область
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