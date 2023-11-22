Новосибирский губернатор предложил наделить многодетных родителей статусом ветеранов труда

Такой статус позволяет получить более широкий набор льгот

НОВОСИБИРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил наделить многодетных родителей статусом ветерана труда для получения более широкого набора льгот, в том числе бесплатного проезда на транспорте. Об этом он сообщил в ходе прямой линии на областном телеканале "ОТС".

"Я все-таки за универсальные решения. Здесь напрашивается такое решение, чтобы многодетные родители имели право на получение статуса ветерана труда Новосибирской области, и автоматически у них будет появляться пакет льгот, в том числе бесплатный транспорт, о котором я только что говорил. Я это обязательно обсужу с советом ветераном, с областными депутатами", - сказал он.

В Новосибирской области почетное звание "Ветерана труда" присваивается мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет либо тем, кто достиг возраста страховой пенсии (для мужчин - 65, для женщин - 60 лет). Вторым условием является длительность трудоустройства: стаж для женщин для ветерана труда в регионе должен составлять не менее 35 лет (из них 15 и более на территории региона), стаж для мужчин для ветерана труда Новосибирской области - не менее 40 лет (20 из которых отработаны в области). Ветеранам труда в регионе положены такие льготы, как ежемесячные денежные выплаты, бесплатный проезд на транспорте, льготы на оплату коммунальных услуг, а также скидки на лекарства и медицинские услуги.

Как сообщал ранее заместитель начальника управления организации социальных выплат министерства труда и социального развития Новосибирской области Дмитрий Радич, в настоящее время многодетные семьи региона могут использовать меру поддержки, выбрав одно из восьми направлений. Если говорить о лидирующих позициях среди направлений, то это улучшение жилищных условий. Жилищные сертификаты получили более 52 тысяч семей.