22 ноября, 06:05

Число станций для электрокаров в Красноярском крае вырастет на треть до конца 2024 года

Министр тарифной политики региона Александр Ананьев отметил, что на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрена господдержка из федерального и регионального бюджета

КРАСНОЯРСК, 22 ноября. /ТАСС/. Количество электрозарядных станций для автомобилей в Красноярском крае за 2023-2024 годы вырастет на треть. В этот период в регионе планируют установить около 40 новых станций. Об этом на XIV Сибирском энергетическом форуме сообщил министр тарифной политики региона Александр Ананьев.

"Приоритетом развития энергокомплекса края определено надежное и качественное энергоснабжение потребителей края, обеспечение реализации инвестиционного потенциала региона. На первом месте у нас стоит задача развития зарядной инфраструктуры для электроавтомобилей. На начало 2023 года на территории Красноярского края действуют более 120 точек зарядных станций (быстрого и медленного заряда). <…> В 2023 году планируется установить 15 быстрых электрозарядных станций для электрокаров. А в 2024 году <…> - 25 станций", - сообщил Ананьев.

По словам министра, на развитие зарядной инфраструктуры предусмотрена господдержка из федерального и регионального бюджета. "В 2023 году на это выделен 41 млн рублей. <…> В 2024 году - 69 млн рублей", - отметил Ананьев.

В ноябре стало известно, что в Красноярске построят первую солнечную сетевую электростанцию. Строительство электростанции идет в рамках программы по развитию сети зарядных станций для электромобилей. Станцию планируют построить в 2025 году. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
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