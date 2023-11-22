22 ноября, 06:06

В Москве 25-26 ноября ожидаются сугробы до 10 см

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что такая высота сугробов является нормой для первой декады декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Обложной снегопад ожидается в Москве с четверга, в результате к выходным высота сугробов составит 8-10 см, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра, в четверг, после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2-3 см, который в пятницу подрастет уже до 8 см, а в выходные высота сугробов составит 8-10 см, это норма первой декады декабря", - сказал он.

В понедельник в связи с выходом южного циклона ожидаются обильные снегопады с высокой вероятностью мозаичного ледяного дождя. Как отметил синоптик, снежный покров повысится до 10-15 см, что является нормой для второй и третьей декады декабря. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация