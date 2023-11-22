В Москве 25-26 ноября ожидаются сугробы до 10 см

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что такая высота сугробов является нормой для первой декады декабря

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Обложной снегопад ожидается в Москве с четверга, в результате к выходным высота сугробов составит 8-10 см, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Завтра, в четверг, после 15 часов теплый фронт даст старт обложным снегопадам на сутки. В результате чего к вечеру сформируется снежный покров в 2-3 см, который в пятницу подрастет уже до 8 см, а в выходные высота сугробов составит 8-10 см, это норма первой декады декабря", - сказал он.

В понедельник в связи с выходом южного циклона ожидаются обильные снегопады с высокой вероятностью мозаичного ледяного дождя. Как отметил синоптик, снежный покров повысится до 10-15 см, что является нормой для второй и третьей декады декабря.