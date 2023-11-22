22 ноября, 06:11

Маленькая панда из Московского зоопарка делает первые попытки встать

© Официальный Telegram-канал гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой

Детеныш родился в конце августа 2023 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Детеныш панды из Московского зоопарка пробует встать, сообщила директор зоопарка Светлана Акулова.

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"Малышка делает первые попытки встать", - рассказала она в своем Telegram-канале.

Две большие панды - самец по имени Жуи и его подруга Диндин - были доставлены в Москву 29 апреля 2019 года. Они стали пятой и шестой пандами, когда-либо "гостившими" в России. Жуи родился 31 июля 2016 года в городском округе Яань (провинция Сычуань) в центре по защите и изучению больших панд. Диндин родилась 30 июля 2017 года на другой базе этого центра - в районе Волун в той же провинции. В конце августа 2023 года мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке. 

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