ВВС США попросили уволенных из-за отказа от вакцины летчиков вернуться

Как сообщил портал The Daily Caller, причиной для подобного шага стала нехватка кадров

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) США просят уволенных из-за отказа от вакцинации против COVID-19 летчиков вновь вернуться на службу. Причиной для подобного шага стала нехватка кадров, сообщил портал The Daily Caller со ссылкой на источники.

"Наши записи показывают, что вы уволились с военной службы из-за требований по вакцинации от COVID-19 для военнослужащих, которые были отменены министром обороны 10 января 2023 года и министром ВВС 23 января 2023 года. Если вы желаете потребовать рассмотрения вопроса о внесении исправлений в ваши личные записи, включая записи, касающиеся обстоятельств вашего увольнения, вы можете подать заявку в Совет по рассмотрению увольнений из ВВС или Совет ВВС по исправлению военных записей", - говорится официальном уведомлении ВВС США, разосланном бывшим пилотам и попавшем в распоряжение портала. В документе также указано, что летчики имеют право подать заявку на повторное зачисление в ряды вооруженных сил. При этом общее количество подобных писем не приводится.

Сухопутные войска также разослали схожие уведомления бывшим военнослужащим, ушедшим со службы из-за отказа от вакцинации против COVID-19, отмечает The Daily Caller со ссылкой на официального представителя ВС США Шахина Уддина. Всего с февраля 2022 по январь 2023 года из рядов американской армии было уволено 1 903 человека. При этом портал указывает, что в 2023 финансовом году и военно-воздушные силы США, и американские вооруженные силы в целом не смогли достичь поставленных ранее целей по набору военнослужащих, что стало крупнейшим кадровым кризисом с момента перехода американской армии набора солдат-добровольцев исключительно на контрактной основе.

Ранее телеканал NBC сообщил, что в 2022 финансовом году (сентябрь 2021 года - август 2022 года) армия США столкнулась с наибольшими трудностями при наборе новобранцев с 1973 года. Телеканал указал, что по данным штаба армии США, только 23% молодежи от 17 до 24 лет могут быть зачислены на военную службу, у остальных есть отводы по состоянию здоровья, а также из-за наличия наркотической зависимости или судимости. При этом, согласно внутреннему исследованию Министерства обороны США, лишь 9% молодых американцев, пригодных к несению службы, готовы пополнить ряды вооруженных сил. 57% участников опроса заявили, что опасаются получить физические или психологические травмы на службе. В результате армия США лишь на 40% закрыла программу по набору военнослужащих, береговая охрана - на 55%.