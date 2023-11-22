22 ноября, 06:28

OpenAI достигла соглашения с Альтманом о его возвращении

Как уточнили в компании, детали соглашения прорабатываются

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Компания OpenAI достигла соглашения с бывшим генеральным директором Сэмом Альтманом о его возвращении на занимаемый ранее пост.

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"Мы достигли принципиального соглашения о том, что Сэм [Альтман] вернется в OpenAI в качестве генерального директора с новым предварительным составом совета директоров в лице Брэта Тейлора (председатель), Ларри Саммерса и Адама д'Анджело", - сообщила компания в соцсети X (ранее Twitter).

В компании уточнили, что детали соглашения прорабатываются.

На прошлой неделе OpenAI заявила в своем блоге, что Альтман отправлен в отставку со своего поста. Компания в 2022 году представила сервис ChatGPT, который взаимодействует с пользователями в диалоговом режиме. Чат-бот может отвечать на уточняющие вопросы, признавать свои ошибки, оспаривать неверные предпосылки и отклонять неуместные запросы. Возможности сервиса привлекли широкое общественное внимание, в том числе в России. 

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