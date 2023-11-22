22 ноября, 06:48

Собянин сообщил, что в музеи Москвы с начала года поступило более 33 тыс. новых экспонатов

В частности, среди них живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Коллекции московских музеев с начала 2023 года пополнили 33 тыс. новых предметов. Среди экспонатов скульптура, живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Московские музеи славятся богатейшими коллекциями. При этом работа над пополнением музейных собраний не прекращается. Музейные работники ведут скрупулезную работу по поиску, выявлению и приобретению новых экспонатов. В этом году "охота за сокровищами" уже дала рекордный за последние четыре года результат - 33 тыс. предметов. Это скульптура и живопись, фотографии и декоративные предметы интерьера и многое, многое другое", - написал он в своем личном блоге.

Он добавил, что часть предметов поступила в музеи благодаря москвичам - меценатам и дарителям, часть - заслуга археологов, еще часть - приобретена музеями.

Так, в коллекцию Мультимедиа арт-музея за текущий год поступило более 11 тыс. предметов, в том числе спортивные фотографии Макса Пенсона, фотокорреспондента газеты "Правда Востока". Коллекция Музея К. Г. Паустовского пополнилась более 500 предметами. На постоянное хранение поступил эксклюзивный архив писателя 1940-1960-х годов, включая переписку писателя с деятелями искусства, поздравления с юбилеями и награждением орденом Ленина. Кроме того, собрание авторской керамики музея-заповедника "Царицыно" пополнилось произведениями искусства скульптора-керамиста Владимира Цивина из античного, египетского и неолитического циклов.

Мэр рассказал, что увидеть эти и многие другие музейные экспонаты можно на традиционных ежегодных выставках новых поступлений. В этом году такие выставки уже прошли в Государственном музее А. С. Пушкина, музее-заповеднике Коломенское, Музее Москвы, Музее Космонавтики, Музее русского зарубежья, Музее обороны Москвы. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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