Вице-спикер Думы считает, что улицы и институт в Кузбассе следует назвать именем Тулеева

Речь идет о Кузбасском региональном институте развития профессионального образования

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Имя экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева нужно присвоить Кузбасскому региональному институту развития профессионального образования и улицам в населенных пунктах региона.

Об этом на церемонии прощания с Тулеевым сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

"Его предложение о создании регионального института развития профессионального образования состоялось. Он до конца своих последних дней работал в этом институте. И я считаю, что институт должен называться именем Тулеева, а улицы в ваших городах, городах Кузбасса, должны носить имя Амана Гумировича", - отметил Неверов.