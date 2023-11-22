Патриарх Кирилл удостоил балерину Илзе Лиепу орденом преподобной Евфросинии

Глава РПЦ поздравил народную артистку России с 60-летием

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил народную артистку России, балерину Илзе Лиепу с 60-летием и наградил ее орденом преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

"Во внимание к вашим заслугам и в связи со знаменательной датой полагаю справедливым удостоить вас ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской III степени. Желаю вам крепкого здоровья, душевного мира, помощи Божией в дальнейших трудах и творческого долголетия", - говорится в поздравлении.

Также глава РПЦ отметил, что созданные Лиепой образы пробуждают в людях светлые и добрые чувства. "Особо хотел бы отметить вашу педагогическую и общественную деятельность, которая вносит существенный вклад в развитие отечественной культуры и музыкального образования, а также ваше участие в благотворительных проектах, направленных на поддержку молодых талантов", - добавил он.