22 ноября, 07:04

Следователи Белоруссии и РФ обсудили вопросы противодействия киберпреступности

Российские специалисты проходят обучение в Институте Следственного комитета Белоруссии по программе "Противодействие преступлениям, совершенным в сфере высоких технологий"

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Представители следственных комитетов Белоруссии и Российской Федерации обсудили вопросы обмена информацией о преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Об этом сообщили в следственном ведомстве Белоруссии по итогам встречи руководства главного управления цифрового развития предварительного следствия, криминалистического отдела ведомства с представителями Главного управления криминалистики СК РФ.

"Особое внимание в ходе совещания уделено вопросам накопления, хранения, обработки и использования криминалистически значимой информации. Кроме того, участники совещания уделили особое внимание оперативности обмена сведениями между следственными комитетами Беларуси и России для пресечения преступлений, выявления лиц, их совершивших", - отметили в белорусском СК.

В комитете проинформировали, что в настоящее время российские специалисты проходят обучение в Институте Следственного комитета Белоруссии по программе "Противодействие преступлениям, совершенным в сфере высоких технологий". "Профессионалы из Следственного комитета России продемонстрируют свои навыки установления личности методом OSINT (деанона) руководителей и рядовых членов международных организованных преступных групп, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых расследуется ряд уголовных дел", - отметили в СК Белоруссии. 

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