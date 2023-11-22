22 ноября, 07:09
Палестино-израильский конфликт

В Австралии более 20 человек задержали на митинге в поддержку Палестины

Причиной стала попытка митингующих перекрыть автостраду к порту Ботани

СИДНЕЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Более 20 человек были арестованы в Сиднее во время несанкционированного митинга в поддержку Палестины, так как они заблокировали автотрассу. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

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Как отметили в ведомстве, в ходе акции, прошедшей в ночь на среду в порту Ботани, расположенном юго-востоке Сиднея, были задержаны 23 человека. "Около 400 человек двигались по автодороге, заблокировав движение. Сотрудники полиции приказали манифестантам организованно покинуть трассу, однако они не подчинились", - указали в полицейском управлении, отметив, что после того, как некоторых участников задержали, остальные "покинули проезжую часть и разошлись".

Также в полиции сообщили, что все задержанные в ходе несанкционированного митинга были доставлены в участок, где им предъявили обвинения в несоблюдении указаний полиции. В правительстве штата Новый Южный Уэльс отметили, что у граждан Австралии есть право мирно протестовать, но они не могут блокировать работу морских портов и именно попытка перекрыть автостраду к порту Ботани стала причиной задержания митингующих.

Организаторы акции - представители общественного движения Palestine Justice Movement Sydney рассказали ТАСС, что люди собрались в порту Сиднея "в знак протеста против прибытия контейнеровоза Calandra, эксплуатируемого израильской компанией ZIM". "Наша позиция в отношении израильской военной машины, которая погубила более 13 тыс. жителей Газы, тверда и непоколебима. Мирные, ненасильственные кампании бойкота и протесты в Австралии будут продолжаться против всех компаний, причастных к израильскому апартеиду", - указали в организации. 

Теги:
АвстралияПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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