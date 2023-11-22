Мишустин поручил кабмину проработать внедрение ИИ в сфере здравоохранения

Минпромторгу и Минэкономразвития поручили до 30 марта 2024 года обеспечить деятельность Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития проработать план мероприятий по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в сфере здравоохранения. Перечень поручений по итогам стратсессии, посвященной развитию ИИ, опубликован на сайте кабмина.

"В рамках национального проекта "Здравоохранение" Минздраву, Минфину и Минэкономразвития до 15 февраля 2024 года предстоит обеспечить формирование необходимой системы управления реализацией мероприятий по внедрению ИИ в сфере здравоохранения", - говорится в перечне поручений. Отмечается, что Минздрав и Минфин также должны предусмотреть финансирование на внедрение решений с ИИ с 2025 года.

Помимо этого, Минпромторгу и Минэкономразвития поручено в срок до 30 марта 2024 года обеспечить деятельность Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта. Работа будет идти в рамках госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В кабмине ожидают, что она "будет способствовать повышению уровня внедрения искусственного интеллекта в отраслях промышленности".

Также Минэкономразвития и Минтруду поручено проведение ежегодного анализа и оценки рисков, связанных с внедрением технологий искусственного интеллекта в социальной и экономической сферах, в том числе его влияния на состояние рынка труда.