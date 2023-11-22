СФ одобрил закон, унифицирующий меры государственной поддержки волонтеров

Документ также конкретизирует и расширяет круг участников волонтерской деятельности

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который унифицирует меры государственной поддержки добровольческих и волонтерских объединений, конкретизирует и расширяет круг участников волонтерской деятельности.

Устанавливается, что органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать волонтерам финансовую, организационную, информационную, консультационную, методическую и имущественную поддержку. Порядок получения господдержки установит правительство, а вся информация о мерах поддержки, реализуемых органами власти, станет доступна на платформе Добро.рф.

Закон, в частности, предусматривает расширение списка направлений деятельности добровольческих и волонтерских организаций, в него включаются оказание поддержки соотечественникам за рубежом и участие в мероприятиях, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Меры поддержки волонтеров дополняются оплатой расходов на медицинские услуги, необходимые для их деятельности, а также оплатой расходов на обучение, если оно является обязательным условием выполнения функций добровольца или волонтера.

К участникам добровольческой и волонтерской деятельности закон относит ассоциации и союзы, а также ресурсные центры, под которыми будут пониматься НКО, оказывающие информационные, консультационные и методические услуги волонтерам и добровольцам. Росмолодежь совместно с уполномоченной на методическое сопровождение ресурсных центров организацией установит порядок определения и функционирования таких НКО. Организаторами добровольческой деятельности наряду с физическими лицами смогут стать юридические лица (сейчас - НКО и физические лица). При этом коммерческие организации не смогут оказывать им финансовую и имущественную помощь.

Кроме того, закон вводит единую систему нагрудных знаков за добровольческую деятельность по аналогии с донорством.

Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова, тема поддержки добровольческой и волонтерской деятельности на протяжении последних лет находится в фокусе внимания государства. "И сегодня мы вводим такое дополнительное регулирование, которое устанавливает единообразные меры поддержки на территории всей России", - сказала сенатор. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года.