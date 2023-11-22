22 ноября, 07:39

СФ одобрил закон, унифицирующий меры государственной поддержки волонтеров

Документ также конкретизирует и расширяет круг участников волонтерской деятельности

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который унифицирует меры государственной поддержки добровольческих и волонтерских объединений, конкретизирует и расширяет круг участников волонтерской деятельности.

Устанавливается, что органы государственной власти и местного самоуправления могут оказывать волонтерам финансовую, организационную, информационную, консультационную, методическую и имущественную поддержку. Порядок получения господдержки установит правительство, а вся информация о мерах поддержки, реализуемых органами власти, станет доступна на платформе Добро.рф.

Закон, в частности, предусматривает расширение списка направлений деятельности добровольческих и волонтерских организаций, в него включаются оказание поддержки соотечественникам за рубежом и участие в мероприятиях, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества. Меры поддержки волонтеров дополняются оплатой расходов на медицинские услуги, необходимые для их деятельности, а также оплатой расходов на обучение, если оно является обязательным условием выполнения функций добровольца или волонтера.

К участникам добровольческой и волонтерской деятельности закон относит ассоциации и союзы, а также ресурсные центры, под которыми будут пониматься НКО, оказывающие информационные, консультационные и методические услуги волонтерам и добровольцам. Росмолодежь совместно с уполномоченной на методическое сопровождение ресурсных центров организацией установит порядок определения и функционирования таких НКО. Организаторами добровольческой деятельности наряду с физическими лицами смогут стать юридические лица (сейчас - НКО и физические лица). При этом коммерческие организации не смогут оказывать им финансовую и имущественную помощь.

Кроме того, закон вводит единую систему нагрудных знаков за добровольческую деятельность по аналогии с донорством.

Как отметила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Наталья Кувшинова, тема поддержки добровольческой и волонтерской деятельности на протяжении последних лет находится в фокусе внимания государства. "И сегодня мы вводим такое дополнительное регулирование, которое устанавливает единообразные меры поддержки на территории всей России", - сказала сенатор. Закон вступит в силу с 1 января 2024 года. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация