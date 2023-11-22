Более 90% опрошенных россиян знают об акции "черная пятница"

По данным ВЦИОМ, лучше всех осведомлены жители Москвы и Петербурга

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Порядка 92% россиян знают о "черной пятнице", однако более половины осведомленных ничего в эту ежегодную акцию не покупают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"С ноябрьской акцией в той или иной степени знакомы 9 из 10 россиян (92%), в том числе каждый второй знает о ней (52%), 40% слышали, но без подробностей. <...> Высокая информированность о ежегодной акции едва ли конвертируется в повышение потребительского спроса: 58% из числа осведомленных ответили, что ничего не покупают в "черную пятницу"; заявили об обратном 41%, в том числе только каждому девятому удается регулярно (всегда/часто) совершать выгодные покупки со скидками - 11%, тогда как оставшиеся 30% довольствуются редким уловом", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Лучше всех осведомлены об акции жители Москвы и Петербурга (70%), в городах-миллионниках этот показатель составляет 61%, в городах с населением 100-500 тыс. человек - 55%, а в селах - 39%. Впервые о "черной пятнице" в 2023 году узнали 8% россиян.

Исследовательский центр отмечает взаимосвязь веры в честность скидок на "черную пятницу" с частотой покупок. Так, среди тех, кто считает, что почти все товары продаются с большими скидками, доля участвующих в ноябрьской распродаже достигает 71%, среди скептиков ("цены, как в обычные дни") этот показатель в 2,3 раза ниже - 31%. При этом только 12% опрошенных уверены, что в "черную пятницу" почти все товары продаются с большим дисконтом. Четверть респондентов (25%) считают, что отыскать такие товары можно, но сложно, примерно столько же (23%) придерживаются мнения, что скидок в акцию нет. Порядка 15% россиян думают, что вместо скидок им предлагают товары с наценкой.

Потребительские стратегии среди тех, кто совершает покупки в "черную пятницу", различаются, но преобладает рациональная стратегия, когда в акцию совершают покупки, как в обычные дни (32%). Покупают то, что подешевле, 26% россиян, четверть респондентов составляет список покупок заранее, и лишь 3% покупает в акцию только когда есть необходимость. Каждый третий (34%) в период ноябрьской распродажи покупает то, что понравится, по-видимому, не сильно оглядываясь на цену.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 12 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.