СФ одобрил закон о компенсациях детям сотрудников СК, родившимся после их смерти

Речь идет о сотрудниках, имеющих специальные звания

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который распространяет право на получение ежемесячной компенсации на всех детей погибших сотрудников Следственного комитета РФ, в том числе на родившихся после их смерти.

Соответствующие поправки вносятся в закон "О Следственном комитете РФ". Согласно действующей редакции, компенсации выплачиваются только членам семьи погибшего или умершего сотрудника СК РФ, находившимся на его иждивении. Таким образом, отмечают разработчики законопроекта, дети, родившиеся после смерти сотрудника, по закону не могут претендовать на получение компенсации, так как формально не находились на его иждивении. Одобренный в среду закон устраняет этот правовой пробел и устанавливает, что компенсация положена детям, которые родились после смерти таких сотрудников, отцовство которых установлено в соответствии с нормами Семейного кодекса России.

Кроме того, закон уточняет, что погибший или умерший сотрудник Следственного комитета исключается из списков сотрудников со дня его смерти, а сотрудник, в установленном порядке признанный безвестно отсутствующим или объявленный умершим, - со дня вступления в силу соответствующего решения суда. Трудовые договоры с такими сотрудниками будут прекращаться одновременно с исключением их из списков.

Речь идет о сотрудниках, имеющих специальные звания. На военнослужащих Следственного комитета изменения не распространятся. По действующим нормам, погибший или умерший сотрудник СК РФ исключается из списков сотрудников ведомства со следующего после его гибели или смерти дня.