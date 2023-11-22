СФ одобрил закон о штрафах за нарушения в сфере охраны труда на вредных работах

Такие деяния выделяются в качестве самостоятельного состава правонарушения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, увеличивающий в два раза штрафы за нарушение работодателем обязательств по охране труда сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями.

Такие деяния выделяются в качестве самостоятельного состава правонарушения. С этой целью вносятся изменения в статью 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору, соглашению).

Так, за нарушение или невыполнение работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору или соглашению в части, касающейся охраны труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе на подземных работах, будет предусмотрено предупреждение или административный штраф в размере от 6 тыс. до 10 тыс. рублей.

В остальных случаях санкции останутся прежними, предупреждение или штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Как отметил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин, документ разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли.