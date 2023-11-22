22 ноября, 07:46

СФ одобрил закон о системе каталогизации продукции для гособоронзаказа

Согласно закону, запрещается размещать информацию в каталоге продукции для федеральных нужд о товарах, поставляемых по гособоронзаказу в целях обеспечения Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности и Росатома

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, предусматривающий создание системы каталогизации продукции в целях размещения гособоронзаказа.

Изменения вносятся в закон "О государственном оборонном заказе" и предусматривают создание федерального каталога продукции для федеральных нужд, который необходимо применять государственным заказчикам, головным исполнителям и исполнителям при формировании, размещении и выполнении гособоронзаказа.

Порядок создания, формирования и функционирования федеральной системы каталогизации продукции для федеральных нужд будет утверждаться правительством РФ, в том числе правила формирования, ведения и применения каталога. При этом также устанавливается обязанность головных исполнителей, исполнителей, являющихся участниками работ по каталогизации, обеспечивать полноту, достоверность, актуальность информации о товарах, подлежащих каталогизации, и своевременность ее размещения в каталоге продукции для федеральных нужд.

Согласно закону, запрещается размещать информацию в каталоге продукции для федеральных нужд о товарах, поставляемых по гособоронзаказу в целях обеспечения Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы безопасности и Росатома.

Закон вступит в силу после подписания главой государства и по истечении 180 дней после дня его официального опубликования. 

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