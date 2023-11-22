Председатель Госдумы ознакомился с тем, как в рамках города решаются вопросы экологии, озеленения, а также путем применения новых технологий и инноваций достигается рост производства

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил центр городского планирования Пекина.

Спикеру и членам парламентской российской делегации в ходе осмотра экспозиции были представлены макеты столицы Китая, отражающие строение города, структуру городского хозяйства.

Володин также ознакомился с тем, как в рамках этого города решаются вопросы экологии, озеленения, а также путем применения новых технологий и инноваций достигается рост производства.

В свою очередь посол РФ в Китае Игорь Моргулов показал Володину на большом макете Пекина квартал, где расположено посольство России. Оно занимает большую территорию, на которой есть парк, озеро, там гнездятся птицы, которые, по словам посла, "не селятся в других столичных районах".

Делегация Госдумы находится в Китае с официальным визитом с 21 ноября, он продлится до 23 ноября.