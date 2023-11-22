Штраф в 1 тыс. рублей грозит москвичу за езду на "бэтмобиле" по Садовому кольцу

Водителем транспортного средства оказался 63-летний мужчина

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД установили водителя, который ездил по Садовому кольцу в центре Москвы на трехколесном "бэтмобиле", 63-летнему москвичу грозит штраф в размере 1 тыс. рублей. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Столичной Госавтоинспекцией изучена видеозапись, размещенная на одном из Telegram-каналов, на которой мужчина, управляя трехколесным транспортным средством, двигался по Смоленской площади, создавал помехи в движении другим машинам. В ходе административного расследования личность водителя была установлена - им оказался 63-летний житель Москвы", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения участником дорожного движения (за исключением водителя транспортного средства), повлекшее создание помех в движении транспортных средств). Нарушителю грозит штраф в 1 тыс. рублей. Как видно на фотографиях, размещенных столичной Госавтоинспекцией, на трехколесном транспортном средстве изображена летучая мышь, его форма напоминает автомобиль героя комиксов о Бэтмене.