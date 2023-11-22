Мишустин поздравил балерину Илзе Лиепу с юбилеем

Премьер-министр пожелал народной артистке России удачи во всем, вдохновения, здоровья и благополучия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России, балерину Илзе Лиепу с юбилеем. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Вы принадлежите к известной балетной династии, и это во многом определило ваш уникальный творческий путь. Каждая ваша творческая работа - это всегда успех, высокие профессиональные оценки и несмолкаемые аплодисменты. Искренней благодарности заслуживает ваша огромная благотворительная деятельность. Вы многое делаете для одаренных детей, поддерживаете молодые таланты, реализуете масштабные проекты, среди которых "Русский балет навсегда", - говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин пожелал народной артистке удачи во всем, вдохновения, здоровья и благополучия.

Илзе Лиепа родилась 22 ноября 1963 года в Москве. С 1981 по 2016 год она была солисткой, примой балета Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Мерседес в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Зюльма в "Корсаре" Адольфа Адана, синьора Капулетти в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, Царица бала в "Фантазиях на тему Казановы" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Графиня в "Пиковой даме" на музыку Шестой симфонии Петра Чайковского, Чиполла-мать в "Чиполлино" Карена Хачатуряна. В 2002 году Лиепа получила звание народной артистки РФ.