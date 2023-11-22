22 ноября, 07:58

Мишустин поздравил балерину Илзе Лиепу с юбилеем

Премьер-министр пожелал народной артистке России удачи во всем, вдохновения, здоровья и благополучия

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России, балерину Илзе Лиепу с юбилеем. Об этом сообщается на сайте правительства.

"Вы принадлежите к известной балетной династии, и это во многом определило ваш уникальный творческий путь. Каждая ваша творческая работа - это всегда успех, высокие профессиональные оценки и несмолкаемые аплодисменты. Искренней благодарности заслуживает ваша огромная благотворительная деятельность. Вы многое делаете для одаренных детей, поддерживаете молодые таланты, реализуете масштабные проекты, среди которых "Русский балет навсегда", - говорится в поздравительной телеграмме.

Мишустин пожелал народной артистке удачи во всем, вдохновения, здоровья и благополучия.

Илзе Лиепа родилась 22 ноября 1963 года в Москве. С 1981 по 2016 год она была солисткой, примой балета Государственного академического Большого театра. Среди исполненных ею партий: Мерседес в "Дон Кихоте" Людвига Минкуса, Зюльма в "Корсаре" Адольфа Адана, синьора Капулетти в "Ромео и Джульетте" Сергея Прокофьева, Царица бала в "Фантазиях на тему Казановы" на музыку Вольфганга Амадея Моцарта, Графиня в "Пиковой даме" на музыку Шестой симфонии Петра Чайковского, Чиполла-мать в "Чиполлино" Карена Хачатуряна. В 2002 году Лиепа получила звание народной артистки РФ. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация